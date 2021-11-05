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05.11.2021 11:35
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, как справиться с высоким холестерином после 50 лет

Текст: Андрей Васильев
Эми Гудсон, американский диетолог, профессор, автор "Пособия по спортивному питанию" в интервью изданию eatthis.com рассказала о побочных эффектах высокого холестерина для людей старше 50 лет и о том, что нужно сделать, чтобы начать вносить здоровые изменения для снижения этого показателя.

По ее словам, высокий уровень холестерина увеличивает образование бляшек в артериях, что может ограничивать приток крови к мозгу и сердцу, потенциально приводя к трагическим последствиям, таким как сердечный приступ и инсульт. По данным Американской кардиологической ассоциации, такое образование бляшек, которое называется атеросклерозом, может не только привести к ограничению кровотока, но способствовать закупорке артерии. Этот риск является основой для остальных побочных эффектов высокого холестерина после 50 лет. Как пояснила профессор, атеросклероз может развиться со временем и привести к серьезным проблемам с сердцем и мозгом. "Эти симптомы включают стеснение, сдавливание, чувство полноты, боль или ломоту в груди или руках, одышку, беспокойство, затрудненное дыхание, головокружение и чрезмерную усталость", - сказала Гудсон. Образование бляшек в артериях не только ограничивает приток крови к сердцу, но также может ограничивать ее приток к мозгу, приводя к инсульту.

Фото: iStock
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Холестерин - этом органическое соединение, которое содержится в клеточных мембранах. Холестерин в пределах 5-6 ммоль/л, как отмечают медики, является "умеренно повышенным", но если он равен 7 ммоль/л и выше, то считается опасным для жизни.

Этот список побочных эффектов может показаться зловещим, но хорошая новость заключается в том, что есть способы контролировать уровень холестерина и снизить риск этих потенциальных осложнений для организма. По словам Гудсона, есть несколько ключевых способов, чтобы снизить уровень холестерина. Во-первых, начните фитнесс-тренировки, включая плавание, несколько раз в неделю, но не забудьте поговорить с терапевтом перед этим. Увеличьте потребление растворимой клетчатки, такой как овсянка, и продуктов, приготовленных из овсяной муки, орехов и семян, а также фруктов, кожицу которых можно есть, например яблоки, груши и ягоды. Необходимо ввести в рацион различные виды рыбы, например, тунца, лосося, скумбрии, богатых омега-3, витамином D. Наконец, попробуйте похудеть, так как потеря веса может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья организма.

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