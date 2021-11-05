Эксперт рассказал, кто может установить шпионское ПО на ваш смартфон

Многие люди считают, что антивирус на смартфоне не нужен. О том, почему это не так и кто может установить шпионское ПО на ваш смартфон, "РГ" рассказал Алексей Федоров, глава представительства Avast в России и СНГ.

"Смартфоны давно стали очень желанными целями для киберпреступников. Именно в них сосредоточена вся наша жизнь: почта, социальные сети, мессенджеры, банковские приложения, приложения госуслуг и прочее. Плюс, именно на смартфон можно установить шпионские и сталкерские приложения", - подчеркнул эксперт.

По его словам, антивирус сможет защитить от вредоносных приложений. "У пользователей ОС Android есть возможность скачивать их из сторонних непроверенных источников - никто не знает, какое именно приложение и с какой нагрузкой они могут оттуда скачать. Кроме того, с вредоносными приложениями можно столкнуться даже в официальном магазине Google Play Store. Конечно, его администрация делает все возможное, чтобы максимально обезопасить пользователей - тщательно проверяя программы и их разработчиков.

Тем не менее, время от времени они все равно туда попадают, и их скачивают даже несмотря на отрицательные отзывы и низкий рейтинг. Так, например, недавно специалисты обнаружили новую мошенническую кампанию: злоумышленники пытались заставить жертв загрузить fleeceware-приложение и оплатить подписку на него (70 долларов или около 5000 рублей) в неделю. На момент обнаружения приложение уже скачали 50 000 раз - Avast сразу сообщила об этом в команду безопасности Android Google", - добавил специалист.

Антивирус сможет помочь распознать и шпионское ПО. "Его могут установить родители жертвы, ревнивый партнер, друзья и иногда даже коллеги. Установка может занять меньше минуты, но при этом сталкер может получить информацию о геопозиции жертвы, ее сообщениях, звонках, платежах, фото и прочем. Кроме приложений, важно помнить и об атаках с помощью социальной инженерии - фишинге. Этому подвержены пользователи любых смартфонов. Антивирус может помочь распознать фишинговый сайт и предупредить об опасности", - заключил Федоров.