Генпрокуроры 11 штатов в США подали иск против Белого дома

В пятницу генеральные прокуроры 11 штатов подали иск против администрации президента Джо Байдена, оспаривая новое требование вакцинации для компаний, имеющих в штате более ста сотрудников.

В иске, поданном в 8-й окружной апелляционный суд США в Сент-Луисе, утверждается, что право требовать вакцинацию принадлежит штатам, а не федеральному правительству. "Этот мандат является неконституционным, незаконным и неразумным", - говорится в заявлении генерального прокурора штата Миссури Эрика Шмитта, одного из нескольких республиканцев, претендующих на место в американском сенате в следующем году, которого цитирует ABC News. По словам Шмитта, в штате Миссури этот мандат может затронуть 3443 частных работодателей, глав компаний, в которых заняты почти 1,3 миллиона сотрудников. Шмитт присоединился к иску своих коллег, генеральных прокуроров-республиканцев Аляски, Аризоны, Арканзаса, Монтаны, Небраски, Нью-Гэмпшира, Северной Дакоты, Южной Дакоты и Вайоминга. Офис генерального прокурора Айовы Тома Миллера, демократа, также присоединился к иску вместе с несколькими частными работодателями.

Новые правила управления по безопасности и гигиене труда американской администрации предписывают компаниям, в которых работает более 100 сотрудников, требовать, чтобы они проходили вакцинацию от COVID-19 или еженедельно тестировались на коронавирус, а также носили маски на работе. Мандат на вакцинацию должен вступить в силу 4 января. Несоблюдение этого требования может привести к штрафу для компаний в 14 тысяч долларов.

Как отмечают эксперты, администрация Байдена поощряет всеобщую вакцинацию как "самый быстрый выход из пандемии". В Белом доме заявили, что мандат был направлен на то, чтобы остановить распространение болезни, унесшей более 750 тысяч жизней в Америке. В свою очередь в министерстве труда США уточнили, что правовой прецедент позволяет ему издавать правила, обеспечивающие безопасность рабочих мест и эти требования имеют приоритет перед законами штата. Теперь эту проблему должны решить в судебной инстанции.