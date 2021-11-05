Глава МВД Болгарии обвинил прозападную партию в скупке голосов избирателей

Министр внутренних дел Болгарии Бойко Рашков обвинил ведущую прозападную партию ГЕРБ в подкупе граждан в преддверии досрочных парламентских выборов, намеченных на 14 ноября текущего года.

"Хочу выразить беспокойство в связи с тем фактом, что ГЕРБ активно проплачивает свое участие в выборах и желает благодаря преступным действиям вновь захватить власть, что является позорным для политической партии", - подчеркнул Рашков.

Заявление главы ведомства последовало после спецопераций МВД, в результате которых была обнаружена причастность высших чинов администраций ряда городов к скупке голосов. В частности, в ходе обыска дома мэра Симеоновграда, представляющей ГЕРБ, были обнаружены крупные суммы в местной валюте, евро и фунтах, а также список "финансируемых" из этих средств граждан.

Партия ГЕРБ, управлявшая страной в течение приблизительно десяти лет, потеряла свои позиции в 2021 году. Политический кризис в республике стал причиной отсутствия консенсуса в вопросе формирования парламентского большинства и, как следствие, назначения двух досрочных выборов в законодательный орган Болгарии. Примечательно, что в преддверии каждого из голосований проевропейская ГЕРБ становилась фигурантом крупных дел о скупке голосов избирателей.