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05.11.2021 08:28
Рубрика: Экономика

Юрист объяснил, как вернуть украденные с банковской карты деньги

Текст: Алексей Рыбин

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, как вернуть украденные с карты деньги. На это имеет право каждый россиянин, если хищение произошло без его ведома. Советы эксперта приводит агентство "Прайм".

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
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По словам юриста, вернуть деньги можно, если человек никому не сообщал данные с карты, не взаимодействовал с телефонными мошенниками и никому не давал права проведения операций по своему счету.

Первым делом нужно сразу же заблокировать карту и сообщить о случившемся в банк.

"Лучше это сделать дважды - сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение. Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения - именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы", - отметил Соловьев.

Впрочем, если банк никак не уведомил клиента об операции (смс, электронным письмом, звонком), то срока давности для требования возврата похищенных денег нет.

В заявлении о возврате средств обязательно нужно указать, что хищение произошло именно без вашего ведома, говорит юрист.

Фото: iStock
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Затем гражданин должен обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или нахождения отделения банка, поскольку кража денег с карты - это уголовное преступление. Все заявления нужно составлять в двух экземплярах и требовать отметку об их принятии.

"На проведение внутреннего расследования о краже денег со счета клиента у банка есть 30 календарных дней. И вдвое больше, если окажется, что преступники действовали из-за рубежа", - отмечает эксперт.

И, если выяснится, что кража произошла не по вине владельца карты, то деньги в итоге должны быть возвращены. В противном случае нужно обращаться уже в Банк России и готовить иск в суд.

Юрист напомнил, что нельзя никому передавать свою карту, нельзя сообщать пин и cvv-коды, а все подозрительные операции по счету уточнять в банке лично или по официальному телефону "горячей линии".

Ранее менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова дала советы, как избежать кражи денег с бесконтактной карты.

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