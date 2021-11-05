Юрист объяснил, как вернуть украденные с банковской карты деньги

Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, как вернуть украденные с карты деньги. На это имеет право каждый россиянин, если хищение произошло без его ведома. Советы эксперта приводит агентство "Прайм".

По словам юриста, вернуть деньги можно, если человек никому не сообщал данные с карты, не взаимодействовал с телефонными мошенниками и никому не давал права проведения операций по своему счету.

Первым делом нужно сразу же заблокировать карту и сообщить о случившемся в банк.

"Лучше это сделать дважды - сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение. Помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения - именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы", - отметил Соловьев.

Впрочем, если банк никак не уведомил клиента об операции (смс, электронным письмом, звонком), то срока давности для требования возврата похищенных денег нет.

В заявлении о возврате средств обязательно нужно указать, что хищение произошло именно без вашего ведома, говорит юрист.

Затем гражданин должен обратиться в органы внутренних дел по месту жительства или нахождения отделения банка, поскольку кража денег с карты - это уголовное преступление. Все заявления нужно составлять в двух экземплярах и требовать отметку об их принятии.

"На проведение внутреннего расследования о краже денег со счета клиента у банка есть 30 календарных дней. И вдвое больше, если окажется, что преступники действовали из-за рубежа", - отмечает эксперт.

И, если выяснится, что кража произошла не по вине владельца карты, то деньги в итоге должны быть возвращены. В противном случае нужно обращаться уже в Банк России и готовить иск в суд.

Юрист напомнил, что нельзя никому передавать свою карту, нельзя сообщать пин и cvv-коды, а все подозрительные операции по счету уточнять в банке лично или по официальному телефону "горячей линии".

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