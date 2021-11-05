Юристы рассказали, как списать старые долги по квартплате

Напоминание в квитанции о долгах за жилищно-коммунальные услуги нервирует жителей, даже если последние три года они исправно вносят квартплату. Можно ли добиться списания этих долгов из-за истечения трехлетнего срока давности, рассказала член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Срок исковой давности по каждой квитанции исчисляется отдельно, со следующего дня после наступления срока оплаты по квитанции, говорит Рамзенкова. Однако если должник вносит любой платеж по такой квитанции, он этим признает долг и срок начинает течь заново.

При этом заявление о применении срока исковой давности возможно только в том случае, если в производстве суда уже есть дело по иску управляющей компании к жителю о взыскании долга. Обязать же ее подать иск в суд невозможно. Поэтому зачастую бывает, что срок давности формально истек, но долги по-прежнему значатся в квитанциях.

Суды долгое время отказывались удовлетворять требования жильцов о списании старых долгов, поскольку законодательство прямо не предусматривает такого основания. Но есть и другие прецеденты, отмечает юрист.

Так, в 2017 году рассматривалось подобное дело, которое закончилось иначе. УК вписывала в текущие квитанции старые долги, срок которых был более трёх лет, и отказывалась аннулировать задолженность. Жительница обратилась в суд с требованием аннулировать долг и обязать УК выдать справку об отсутствии задолженности.

Суд первой инстанции ей отказал, сославшись, в частности, на то, что невозможно установить истёк ли срок исковой давности, поскольку УК не предъявляла иска о взыскании задолженности. Но апелляционный суд такие выводы не поддержал. Он отметил, что ни Жилищный кодекс, ни Правила предоставления коммунальных услуг не предусматривают оснований для доначисления в платежном документе долгов за предыдущие расчетные периоды за рамками трёх лет. В результате женщина выиграла дело.