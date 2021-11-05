Законопроект Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 19 844 127,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 20 088 706,5 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета в сумме 244 579,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 20 207 804,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 887 110,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 20 408 887,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 355 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 751 925,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 715 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме 201 082,4 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета на 2024 год в сумме 135 184,7 тыс. рублей.

Статья 2

1. Установить, что доходы республиканского бюджета, поступающие в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, формируются за счет:

1) федеральных и региональных налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с нормативами, установленными законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия;

2) федеральных, региональных и местных налогов и сборов (в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, а также в части погашения задолженности по отмененным налогам и сборам);

3) безвозмездных поступлений, перечисляемых в республиканский бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Установить нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия, бюджетами муниципальных образований Республики Калмыкия, не установленные законодательством Российской Федерации и Республики Калмыкия, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

Статья 3

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия подлежат зачислению доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия от указанного налога.

2. Установить, что доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, распределяются в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия по дифференцированным нормативам отчислений, установленным согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 4

Установить, что размер части прибыли республиканских государственных унитарных предприятий, подлежащей перечислению в республиканский бюджет в текущем финансовом году по результатам предыдущего финансового года, составляет:

1) в 2022 году - 25 процентов;

2) в 2023 году - 25 процентов;

3) в 2024 году - 25 процентов.

Статья 5

Утвердить объем поступлений доходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по кодам бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему закону.

Статья 6

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) на 2022 год в сумме 201 606,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 201 606,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 201 606,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) и дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц для зачисления в бюджеты муниципальных районов (городского округа) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему закону (представляется ко второму чтению).

Статья 7

Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему закону (представляется ко второму чтению).

Статья 8

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 9

Утвердить распределение бюджетных ассигнований из республиканского бюджета по целевым статьям (государственным программам Республики Калмыкия и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему закону.

Статья 10

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 3 175 506,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 361 395,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 536 506,0 тыс. рублей.

Статья 11

Утвердить распределение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Калмыкия и субсидий бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему закону.

Статья 12

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему закону (представляется ко второму чтению);

2) распределение межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему закону (представляется ко второму чтению).

2. Установить, что распределение межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета, не предусмотренных приложением 10 к настоящему закону, осуществляется в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия.

Статья 13

Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Калмыкия на 2022 год в сумме 2 078 948,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 138 885,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 138 885,0 тыс. рублей, в том числе на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного из федерального бюджета в 2010 году на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в сумме 62,0 тыс. рублей.

Статья 14

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Республики Калмыкия на 1 января 2023 года в сумме 7 579 744,5 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 7 673 483,6 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 7 508 674,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Республики Калмыкия в 2022 году в сумме 144 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 142 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 141 000,0 тыс. рублей.

Статья 15

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, в сумме 50 000,0 тыс. рублей на срок до пяти лет на частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных районов (городского округа), на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (городского округа).

2. Установить, что в 2022 году в соответствии с решениями Правительства Республики Калмыкия могут быть предоставлены бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов (городского округа) сверх установленного объема бюджетных ассигнований в пределах поступлений от возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных районов (городского округа), на цели, указанные в части 1 настоящей статьи.

3. В случаях, установленных частями 1 и 2 настоящей статьи, бюджетные кредиты из республиканского бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов (городского округа) без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соглашением о предоставлении бюджетного кредита.

4. Установить плату за пользование указанными в частях 1 и 2 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1% процента годовых.

5. Предоставление, использование, возврат бюджетных кредитов, полученных из республиканского бюджета, бюджетами муниципальных районов (городского округа) осуществляются на основаниях, условиях и в порядке, определяемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим законом и Правительством Республики Калмыкия.

Статья 16

1. Утвердить источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему закону.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов республиканским бюджетом могут быть получены кредиты от кредитных организаций сверх установленного объема бюджетных ассигнований в объеме досрочно погашенных сумм кредитов, полученных от кредитных организаций.

Статья 17

Утвердить:

1) программу государственных внутренних заимствований Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему закону.

2) программу государственных внешних заимствований Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему закону.

3) программу государственных гарантий Республики Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему закону.

Статья 18

Установить, что остатки средств республиканского бюджета на 1 января 2022 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения республиканского бюджета в 2021 году, направляются в 2022 году на увеличение сверх объемов, установленных Законом Республики Калмыкия "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов":

1) бюджетных ассигнований на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2021 году лимитов бюджетных обязательств на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

2) бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, направленных на реализацию федеральных проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", в объеме неполного использования в 2021 году бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации соответствующих региональных проектов.

Статья 19

Установить, что зарезервированные бюджетные ассигнования могут быть использованы (перераспределены):

1) на реализацию мероприятий, направленных на социально-экономическое и научно-технологическое развитие Республики Калмыкия, в том числе на осуществление капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности в целях реализации новых инвестиционных и инфраструктурных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, а также на оказание государственной поддержки организациям, способствующим социально-экономическому и научно-технологическому развитию Республики Калмыкия.

2) на финансовое обеспечение мероприятий региональных проектов в целях реализации соответствующих национальных (федеральных) проектов согласно Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

3) на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, в том числе расходов медицинских организаций по оказанию медицинской помощи по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

4) на финансовое обеспечение мероприятий по повышению заработной платы отдельных категорий работников в целях реализации подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы", подпункта "в" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

5) на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан;

6) на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Республики Калмыкия.

Статья 20

1. Установить, что в 2022 году Управление Федерального казначейства по Республике Калмыкия на основании решений главных распорядителей средств республиканского бюджета осуществляет полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

2. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований Республики Калмыкия в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2022 году осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований Республики Калмыкия, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Республики Калмыкия.

Статья 21

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава Республики Калмыкия Б. Хасиков







