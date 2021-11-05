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05.11.2021 11:24
Рубрика: В мире

Китай запретит въезд сторонникам независимости Тайваня

Текст: Дмитрий Кулемякин

Власти Китая приняли решение запретить сторонникам независимости Тайваня въезд на свою материковую часть, а также в Гонконг и Макао. Об этом сообщила Чжу Фэнлянь, занимающая пост официального представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Власти на материке в соответствии с законодательством наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников независимости Тайваня", - заявила она, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Политик пояснила, что сторонникам независимости и членам их семей будет запрещен въезд в страну.

В мире Восточная Азия Китай

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