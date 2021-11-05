Китай запретит въезд сторонникам независимости Тайваня

Власти Китая приняли решение запретить сторонникам независимости Тайваня въезд на свою материковую часть, а также в Гонконг и Макао. Об этом сообщила Чжу Фэнлянь, занимающая пост официального представителя канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР.

"Власти на материке в соответствии с законодательством наложат дисциплинарные взыскания на упрямых сторонников независимости Тайваня", - заявила она, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Политик пояснила, что сторонникам независимости и членам их семей будет запрещен въезд в страну.