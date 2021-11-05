Китайские банковские сотрудники учат русский язык

В Харбине открылся "Учебный лагерь русского языка", сообщает МИД России в Facebook. Лагерь организован Банком Харбина и начал работать дистанционно. Пройти обучение и улучшить уровень "великого и могучего" изъявили желание более 100 сотрудников финансового учреждения, чья деятельность связана с российским направлением.

По словам организаторов, программа мероприятий "языкового лагеря" разнообразна и включает занятия с известными китайскими русистами, общение с коллегами из российских банковских организаций и со студентами-китаистами. Запуск учебного лагеря русского языка способствует его популяризации в Китае.

В часть открытия русскоязычного лагеря, Генконсул России в Харбине Владимир Ощепков направил видеообращение его участникам, в котором поздравил их с успешным запуском этого проекта и отметил важную роль Банка Харбина в продвижении российско-китайского финансового сотрудничества.