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Таинственная вспышка замечена на комете Швассмана-Вахмана

Фото: Julio Vannini (NIC), Daniel Jose Mendicini (ARG)
Фото: Julio Vannini (NIC), Daniel Jose Mendicini (ARG)

Сразу несколько астрономов-любителей и профессиональных астрономов по всему миру зафиксировали таинственную и невероятно мощную вспышку на давно известной комете 29P / Швассмана-Вахмана. После этого события яркость кометы возросла в 250 раз.

Фото: NASA/JPL-Caltech/MSSS
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Как сообщает Phys.org, указанная комета давно находится под постоянным и пристальным наблюдением астрономов. Она была открыта еще в 1927 году. Эта комета вращается вокруг Солнца по орбите, пролегающей в пространстве между Юпитером и Сатурном.

Она отличается от других подобных тел указанного района большими размерами - в поперечнике достигает примерно 60 километров. Однако главной ее особенностью является необычное поведение. Еще в предыдущие годы астрономы установили, что комета 29P / Швассмана-Вахмана периодически переживает мощные вспышки.

Другие кометы во время максимального сближения с Солнцем буквально сбрасывают часть своего поверхностного материала. Иными словами, лед на их поверхности тает и уносится в космос. Но комета 29P / Швассмана-Вахмана ведет себя совершенно иначе. Во время наиболее близкого пролета от Солнца она не сбрасывает свой внешний слой, а демонстрирует "взрывное" поведение.

Так, во время последней вспышки, которую наблюдали астрономы по всему миру, было зафиксировано сразу несколько своего рода извержений. Как говорят ученые, во время этих взрывов что-то выбрасывалось в космос изнутри кометы, заставляя ее сиять очень ярко, а затем возвращалось и падало обратно на нее. То есть внешний слой этой кометы только нарастал, а не таял, как у других комет.

Более того, ученые подсчитали, что последняя таинственная вспышка была настолько мощной, что яркость кометы после нее увеличилась примерно в 250 раз по сравнению с ее обычной нормальной светимостью. Исследования также подтвердили давнюю гипотезу о том, что как небольшие, так и крупные вспышки на этом космическом теле являются абсолютно непредсказуемыми.

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Фото: AP Photo/Paul Sancya
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