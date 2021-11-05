"Культура" покажет новый документальный сериал "Евангелие Достоевского"

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского телеканал "Культура" покажет новый документальный сериал митрополита Волоколамского Илариона "Евангелие Достоевского.

"У Достоевского была мечта, - рассказывает автор фильмов. - Она выражена в одной из его записных книжек середины 1870-х годов: "Я верую в полное царство Христа. Как оно сделается, трудно предугадать, но оно будет. Я верую, что это царство совершится… И пребудет всеобщее царство мысли и света, и будет у нас в России, может, скорее, чем где-нибудь". Достоевскому не суждено было увидеть, как сбудется эта мечта. То, что происходило на его глазах, свидетельствовало, скорее, об обратном: об отходе от Христа значительной части русских людей, об их увлечении нигилистическими и социалистическими идеями. Как подлинный пророк он предостерегал, бил в набат".

Тексты знаменитого русского писателя в фильме читает Евгений Миронов, а воспоминания жены писателя озвучивает Чулпан Хаматова", сообщает сайт Московского Патриархата. Серии снимались в местах, связанных с жизнью Достоевского и героев его романов: в Москве, Санкт-Петербурге, Павловске, Тобольске, Твери, Женеве, Старой Руссе, Оптиной пустыни.

Первый фильм называется "Преступление и наказание". Он о детстве и юности писателя, о годах его учебы, о увлечении социалистическими идеями, за что Достоевский попал на каторгу. В Тобольском остроге ему подарили Евангелие. "Достоевский не расставался с этой книгой ни на каторге, ни в последующие годы, - звучит голос за кадром. - Она была не просто его настольной книгой, она была книгой всей его жизни. Достоевского невозможно понять без понимания той исключительной роли, которую сыграло Евангелие в его творчестве и жизни".

Как через образ князя Мышкина Достоевский пытается приблизиться к пониманию образа Христа, показано во втором фильме, который посвящен роману "Идиот".

Третья серия - о романе "Бесы". Сюжетная канва романа раскрывается через процессы, происходивших в российском обществе времен Достоевского. Особое внимание уделено образу затворника Тихона, прототипом которого был святитель Тихон Задонский.

В центре четвертого фильма, который называется "Братья Карамазовы", - преподобный Амвросий Оптинский, ставший прототипом старца Зосимы.