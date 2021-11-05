Лукашенко: Уровень заболеваемости COVID-19 в Беларуси снижается

Развивая традиции трудовых подвигов, государство продолжит создавать лучшие условия для жизни людей в Беларуси. Об этом заявил 5 ноября Александр Лукашенко, выступая на церемонии открытия новых корпусов Могилевской областной клинической больницы, информирует пресс-служба главы государства.

"Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили в свое время белорусов ни гражданская, ни Великая Отечественная войны. В силу своих возможностей мы будем развиваться", - подчеркнул глава государства.

В то же время он дал понять, что "пандемия усилила давление больших государств на средние и малые". В этих условиях, по его словам, "весьма важно выстоять, вытерпеть и победить в это трудное время. Самое главное сейчас - выжить".

Характеризуя эпидемиологическую ситуации в РБ, Лукашенко констатировал, что уровень заболеваемости коронавирусом в Беларуси снижается. "Мы не просто сползаем с той вершины, на которую поднялись, а уже сползли. Во многих областных центрах уже возвращаем койки, которые были отданы под ковид", - пояснил он.

Говоря о новых кардиологических корпусах областной больницы, Лукашенко подчеркнул их значимость для региона, поблагодарив всех, кто участвовал в проектировании и строительстве нового кардиоцентра, напомнив, что в Могилеве также недавно был возведен и физкультурно-оздоровительный корпус.

В канун государственного праздника здесь заработает 50-метровый бассейн. "Здравоохранение и спорт - это то, что надо нашим людям", - подчеркнул глава государства.

Белорусы, уточнил он, никогда не отказывались от лучшего наследия эпохи. "Сегодня видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября", вложив в него новый смысл: "к 7 ноября в стране принято открывать социально-значимые объекты".

Главе государства доложили о состоянии и перспективах развития социальной сферы Могилевской области, подтвердив, что система здравоохранения функционирует стабильно. В том числе растут и зарплаты медиков. Правда, отчасти это связано с доплатами за работу с пациентами с COVID-19.

В этой связи Лукашенко обратил внимание правительства на необходимость даже при снижении в перспективе уровня заболеваемости коронавирусом постараться сохранить существующий уровень доходов. Министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заверил, что часть средств, направляемых в нынешний эпидемиологический подъем на лечение пациентов, в будущем будет использоваться на цели материального стимулирования медиков.