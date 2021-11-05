Минобороны создало резерв для помощи регионам в борьбе с COVID-19

5 ноября Минобороны РФ сообщило, что для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах страны создан резерв сил и средств военно-медицинской службы.

"В составе резерва сформировано девять медицинских отрядов специального назначения, девять мобильных госпиталей и 100 врачебно-сестринских бригад. Многие из них уже задействованы в оказании медицинской помощи гражданским пациентам с коронавирусом в разных регионах России", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что во врачебно-сестринские бригады включили специалистов с опытом диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Среди них есть реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие профильные военврачи.

"Кроме того, в лечебных учреждениях Минобороны развернуто более 2,8 тыс. койко-мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. 50 процентов ведомственного коечного фонда выделено для лечения гражданских пациентов. С начала пандемии в построенных силами министерства обороны многофункциональных медицинских центрах в условиях стационара уже пролечено почти 10 тыс. гражданских пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинскую помощь гражданскому населению военные оказывают по поручению президента РФ. По данным Минобороны, в развернутых по всей стране армейских медицинских центрах сейчас проходят лечение около тысячи гражданских пациентов.

К примеру, в Санкт-Петербурге специалисты многофункционального медицинского центра (филиала 442 военно-клинического госпиталя) Западного военного округа работают в приемно -сортировочном, госпитальном, инфекционном, санитарно -эпидемиологическом отделениях, в отделении анестезиологии и реанимации, лаборатории для ПЦР-диагностики и исследования других анализов и проб. В распоряжении армейских врачей - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и другое медицинское оборудование, необходимое для лечения больных ковидом.

В Минобороны РФ напомнили, что Пушкинский многофункциональный медицинский центр построили всего за 57 дней. Он начал работу полтора года назад. Лечебница общая площадью более 6 тысяч кв. метров рассчитана на 60 коек, в том числе 10 реанимационных. За полтора года там оказали помощь 2 тысячам пациентов, большая часть которых - люди старше 45 лет, не прошедшие вакцинацию.

А в Хакасии армейские медики, приехавшие из Центрального военного округа, уже помогли избавиться от коронавирусной инфекции трем десяткам местных жителей. В Минобороны РФ сообщили, что их выписали после лечения без каких-либо симптомов заболевания. Тем не менее, каждый перед отправкой домой каждый сдал ПЦР-тест.

Сейчас военные продолжают оказывать помощь больным коронавирусом в четырех медучреждениях Хакасии, расположенных в городах Абакан и Черногорск. Они также делятся опытом с гражданскими коллегами и перенимают методики, применяемые врачами республики при работе с больными COVID-19.