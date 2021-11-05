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05.11.2021 13:05
Рубрика: Культура

Московский армянский театр покажет спектакль "Ландыш и Ромашка"

Текст: Инга Бугулова
Московский армянский театр под руководством Славы Степаняна 6 ноября покажет спектакль "Ландыш и ромашка". Постановка Ники Квижинадзе - это драматические сцены войны.
Фото: Предоставлено Московским армянским театром Фото: Предоставлено Московским армянским театром
Фото: Предоставлено Московским армянским театром

Он и Она знали друг друга с детства. Они жили в одном подмосковном городке, ходили в один детский сад, учились в одной школе. Во дворе часто играли в "Садовника" - знакомую каждому игру, начинающуюся со слов "Я садовником родился…". И он был Ромашкой, а она Ландышем. Он всегда выбирал ее, а она его.

Фото: Валерий Яков
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В ночь на 22 июня 1941 года, на выпускном бале он назвал ее своей невестой. А потом началась война, и они расстались, отложив свадьбу до Победы.

Многое придется пережить Ромашке на фронте. Не впасть в отчаяние, уныние и страх, не потерять надежду, выстоять в суровое военное время ему помогут письма от Ландыша.

Их будет всего несколько, фронтовых треугольников, но в каждом из них будет много человеческой любви, человеческой нежности, человеческой веры. И только после Великой Победы Ромашка узнает страшную тайну своей невесты.

Ника Квижинадзе - режиссер, сценарист, драматург. Является автором и постановщиком пьес "Кастинг или Белый танец для любимой актрисы", "Мое милое привидение", "Зеркало", "Ландыш и Ромашка", "Колпак" и других.

Фото: Предоставлено Московским армянским театром
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