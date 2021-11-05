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Несколько стран Ближнего Востока запретили фильм "Вечные" от Marvel

Новости
    05.11.2021, 18:50
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Марвеловский блокбастер "Вечные" оказался запрещен в нескольких восточных странах из-за появления однополых персонажей и сцен интимной близости. Картина о супербогах, тайно живущих на Земле, не выйдет в Катаре, Кувейте, Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане.

Фото: kinopoisk.ru
Стало известно, что показали в сцене после титров "Вечных" Marvel

Официально ни студия, ни власти перечисленных государств не высказывались касательно этой темы. Но причиной запрета может быть сразу несколько факторов, сообщает Deadline. Во-первых, поцелуй однополой пары - в странах Персидского залива гомосексуализм официально запрещен. Во вторых, речь идет о самом изображении богов и пророков, что представители стран Ближнего Востока могли счесть оскорбительным.

Известно, что в Катаре и Кувейте картина Marvel была запрещена сразу и без рассуждений. А вот в Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане местные прокатчики предлагали вырезать неподобающие для них сцены, что по информации издания, "выходило за рамки сцен интимной близости", и Disney не пошла на эти уступки.

При этом, что касается ОАЭ, Иордании, Ливана и Египта, то компании удалось договориться о прокате, согласившись, что из "Вечных" будут удалены все сцены интимной близости, ведь это является привычной практикой для этих стран.

Отметим, что в России "Вечные" получили возрастную маркировку "18+". Причиной такого рейтинга также названо появление ЛГБТ-персонажа.

С момента мировой премьеры фильм режиссера Хлои Джао прошло меньше месяца, но "Вечные" уже признаны худшим фильмом Marvel Studios. В России премьера состоится 8 ноября. В фильме сыграли: Анджелина Джоли, Кит Харрингтон, Джемма Чан, Ричард Мэдден, Сальма Хайек и другие.

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