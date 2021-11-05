Неизвестные органические молекулы обнаружены на Марсе

Международная команда исследователей во главе с сотрудниками Центра космических полетов имени Годдарда провела новый эксперимент при помощи оборудования, установленного на борту марсохода Curiosity. В результате были обнаружены ранее неизвестные органические молекулы.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Миссия Curiosity американского космического агентства NASA преследовала несколько целей. Одной из поставленных задач был поиск органики в марсианской почве.

Однако эта работа из-за неисправности была остановлена в 2017 году. И вот теперь в новом исследовании ученые провели эксперимент с образцами, отобранными марсоходом в предыдущие годы. Исследователи поясняют, что на борту Curiosity установлен специальный инструмент для анализа образцов, отобранных им на Марсе.

Он представляет собой своего рода набор чашек, в которых хранятся образцы почвы. В состав набора входят 74 такие чашки. Образцы на данный момент хранятся лишь в девяти из них, остальные сосуды пусты. Именно содержимое девяти полных чашек и проанализировали ученые в своем новом эксперименте.

Им удалось определить химический состав образцов. Для этого дистанционно были проведены некоторые химические реакции. В результате были обнаружены органические молекулы такого типа, который ранее никогда в марсианской почве не встречался. Ученые отмечают, что новый эксперимент не обнаружил доказательств существования жизни на Красной планете. Однако он, по сути, открыл науке новый способ проверки не только Марса, но и других планет на наличие жизни.

Всего NASA отправило на Марс девять орбитальных аппаратов и шесть марсоходов, в том числе недавно начавший свою миссию ровер Perseverance. Последние обнаружили на Красной планете органические молекулы. Однако на сегодня, как говорят ученые, изучено очень мало образцов. Поэтому пока невозможно утверждать, что обнаруженные органические молекулы были произведены или использованы живым организмом.