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05.11.2021,  
10:51
Текст:  Светлана Цыганкова

Первый "Атлант" : ракетный крейсер "Москва" заложили 45 лет назад

5 ноября 1976 года был заложен ракетный крейсер "Москва", тогда он назывался "Слава". Это головной корабль проекта 1164 "Атлант". После списания противолодочного крейсера "Москва" проекта 1123 корабль унаследовал его имя.
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

30 января 1983 года на корабле подняли Военно-морской флаг СССР. И в сентябре состоялась его первая боевая служба - переход на Северный флот для проведения правительственных испытаний ракетного оружия. В 1986 и 1987 годах экипаж крейсера выполнял задачи в Средиземном море, в 1989-м во время визита на остров Мальта обеспечивал встречу президентов СССР и США - Михаила Горбачева и Джорджа Буша.

Ракетные крейсеры проекта 1164 всегда отличало мощное вооружение.Они могут применять противокорабельные ракеты "Вулкан", скорость полета которых превышает 3 тысячи км/ч. Ракеты оснащены системой телеуправления, бортовой станцией радиоэлектронного противодействия средствам ПВО. При этом "Вулканы" летят к цели по сложной траектории. В качестве противолодочного вооружения применяются реактивные морские бомбометы РБУ-6000. Два пятитрубных торпедных аппарата позволяют также применять противолодочный комплекс "Водопад-НК". Для поражения малоразмерных судов и береговых целей предназначена 130-мм корабельная артиллерийская установка АК-130.

Крейсер "Москва" надежно прикрыт и от атак с воздуха. В комплекс противовоздушной обороны корабля входят шесть зенитных артиллерийских комплексов АК-630, две установки ЗРК "ОСА-МА" и ЗРК С-300Ф "Форт".

21 марта 1991 года ракетный крейсер поставили на капитальный ремонт и модернизацию в Николаеве. Но сложившаяся нестабильная политическая ситуация внесла коррективы. Не хватало средств на ремонт, росли долги перед заводом. Поэтому приняли решение в качестве оплаты снять некоторые механизмы и вооружение, которые хотели использовать для достройки однотипного крейсера "Украина". "Славу" отправили в Севастополь.

16 мая 1996 года крейсер переименовали в "Москву", в августе 1999-го он снова вернулся в строй.

Экипаж постоянно выходил в дальние походы. Корабль выполнял задачи и в качестве флагмана постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Так было и в 2015-м. Ракетный крейсер возглавил постоянное оперативное соединение ВМФ России, которое было расположено в восточной части Средиземноморья. Моряки прикрывали авиационную группу ВКС РФ в Сирии.

Фото: Завод имени В.А. Дегтярева / youtube.com
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22 июля 2016 году крейсеру "Москва" вручили орден Нахимова. А по итогам этого же года он возглавил список лучших кораблей Черноморского флота.

30 апреля 2021 года крейсер "Москва" впервые в новейшей истории выполнил ракетную стрельбу в Черном море комплексом "Базальт". Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель. В маневрах участвовали более 20 кораблей и судов.

Ракетный крейсер "Москва" продолжает службу в качестве флагманского корабля Черноморского флота.

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