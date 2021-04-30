Видео: крейсер "Москва" впервые применил ракету "Вулкан" в Черном море

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва" выполнил ракетную стрельбу комплексом "Базальт". Цель - надводный корабль условного противника была поражена на дистанции 30 километров.

В маневрах участвовали более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, запуск ракеты П-1000 "Вулкан" произошел впервые в новейшей истории крейсера "Москва".

Кроме проведения стрельб из главного ракетного комплекса, моряки боевого корабля участвовали в ряде тренировок.

"Личный состав флагмана провел комплекс специальных учений с кораблями Черноморского флота, а также тренировки по противовоздушной обороне с экипажами самолетов и вертолетов морской авиации и ПВО флота", - говорится в сообщении военного ведомства.

Отметим, что маневры и ракетные стрельбы крейсера "Москва" прошли на фоне присутствия в Черном море патрульного корабля Береговой охраны США Hamilton. Впрочем, серьезной угрозы российским кораблям Hamilton не представляет, так как по боевой мощи его нельзя сравнивать с крейсером "Москва".

Флагман Черномоского флота несет 16 противокорабельных ракет комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 километров. На его борту также имеются дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие защитить от воздушных атак противника целую эскадру кораблей.