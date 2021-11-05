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05.11.2021 07:15
Рубрика: Экономика

ПФР ускорит процесс лишения иностранцев пенсии

Текст: Алексей Рыбин

Пенсионный фонд России с 2023 года ускорит процесс лишения иностранцев пенсии. Для этого в настоящее время создается единый реестр сведений о населении. О нововведении рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Фото: iStock
Пенсионный фонд начнет назначать новые выплаты с 1 января 2022 года

Как пояснила эксперт, сейчас иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, могут получать пенсии еще довольно долго - пока не наступит срок очередного предоставления документов. Но документы предоставляет МВД, и они не всегда приходят вовремя. Благодаря реестру единых сведений с 2023 года пенсии таким людям перестанут платить практически сразу.

Иностранцы могут получать российскую пенсию только, если работали здесь официально, а работодатель платил страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

И единый реестр в этом плане предполагается сделать инструментом финансового контроля за целевым использованием государственных фондов, сформированных для выплат населению страны, в том числе - и бюджета ПФР.

Как только в реестре появится информация об аннулировании вида на жительство иностранца в России, то Пенсионный фонд сразу остановит начисление ему пенсии.

Взаимодействие ПФР с реестром должно начаться с 1 января 2023 года.

Экономика Пенсии и пособия Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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