ПФР ускорит процесс лишения иностранцев пенсии

Пенсионный фонд России с 2023 года ускорит процесс лишения иностранцев пенсии. Для этого в настоящее время создается единый реестр сведений о населении. О нововведении рассказала агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

Как пояснила эксперт, сейчас иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, могут получать пенсии еще довольно долго - пока не наступит срок очередного предоставления документов. Но документы предоставляет МВД, и они не всегда приходят вовремя. Благодаря реестру единых сведений с 2023 года пенсии таким людям перестанут платить практически сразу.

Иностранцы могут получать российскую пенсию только, если работали здесь официально, а работодатель платил страховые взносы в систему обязательного пенсионного страхования.

И единый реестр в этом плане предполагается сделать инструментом финансового контроля за целевым использованием государственных фондов, сформированных для выплат населению страны, в том числе - и бюджета ПФР.

Как только в реестре появится информация об аннулировании вида на жительство иностранца в России, то Пенсионный фонд сразу остановит начисление ему пенсии.

Взаимодействие ПФР с реестром должно начаться с 1 января 2023 года.