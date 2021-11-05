Почему россияне отказываются от сгущенки

По итогам девяти месяцев 2021 года производство сгущенного молока и сливок в России снизилось на 10%, до 483,4 млн условных банок (или до 193,4 тыс. т), подсчитали для "Российской газеты" в Союзмолоке.

Производство сгущенного молока с сахаром снизилось на 9,9%, до 226,4 млн условных банок (или до 90,6 тыс. т). В Центральном федеральном округе, обеспечивающем около 66% всего производства сладкой "сгущенки", снижение составило 5,3%, в Приволжском (17% производства) - 38,1%, в Сибирском (15% производства) - 8,6%.

При этом снижался и импорт. За восемь месяцев 2021 года он сократился на 20,7%, до 29,8 тыс. тонн, в том числе "сгущенки" с сахаром, формирующей основной объем импорта сгущенного молока и сливок, - на 7%, до 27,4 тыс. тонн.

Экспорт сгущенных молока и сливок за восемь месяцев сократился на 10,2%, до 8,6 тыс. т, в том числе "сгущенки" с сахаром, формирующей основной объем экспортируемых сгущенного молока и сливок, - на 18%, до 5,5 тыс. тонн.

По словам директора аналитического департамента Союзмолока Алексея Воронина, сказалось несколько факторов. Во-первых, сокращению производства сгущенки способствовало отсутствие прироста производства товарного молока при растущем спросе на молоко из смежных молочных категорий. Во-вторых, выросла себестоимость производства (а для производства сгущенки требуется достаточно большое количество молока). Немаловажную роль сыграла трансформация потребительских предпочтений в сторону ЗОЖ. А сгущенка, помимо высокого содержания сахара, характеризуется и высокой жирностью. Также на снижение потребление повлияло повышение цен на готовую продукцию выше уровня инфляции на фоне неуверенной динамики доходов населения в последние годы.

"Кроме того, сгущенка активно используется в кондитерской отрасли, в общепите, которые все больше используют растительные жиры для удешевления конечной продукции", - добавляет Воронин.

Свою роль сыграли и карантинные мероприятия, в ходе которых сократился спрос на сгущенку со стороны общепита.