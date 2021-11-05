Почему россияне отказываются от сгущенки

Новости

Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19 03:45
Пушкова удивили заявления Молдавии по газовому контракту с Россией 02:54
В США объявили награду в 10 млн долларов за данные о хакерах DarkSide 02:30
Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13 01:47
В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины 01:24
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы 01:01
Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином 00:10
В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 04.11.2021
Собянин: Эффект нерабочих дней поймем в конце следующей недели 04.11.2021
Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера" 04.11.2021
Песков рассказал про давнее приглашение Лукашенко в Крым 04.11.2021
Российскому хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация за допинг 04.11.2021
Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка 04.11.2021
На столицу вновь обрушится сильный туман 04.11.2021
Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя 04.11.2021
Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете 04.11.2021
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета 04.11.2021
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка 04.11.2021
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве 04.11.2021
В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца 04.11.2021
Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса 04.11.2021
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым 04.11.2021
Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов 04.11.2021
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции 04.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 03:00
Рубрика: Экономика

Почему россияне отказываются от сгущенки

Текст: Татьяна Карабут
По итогам девяти месяцев 2021 года производство сгущенного молока и сливок в России снизилось на 10%, до 483,4 млн условных банок (или до 193,4 тыс. т), подсчитали для "Российской газеты" в Союзмолоке.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Производство сгущенного молока с сахаром снизилось на 9,9%, до 226,4 млн условных банок (или до 90,6 тыс. т). В Центральном федеральном округе, обеспечивающем около 66% всего производства сладкой "сгущенки", снижение составило 5,3%, в Приволжском (17% производства) - 38,1%, в Сибирском (15% производства) - 8,6%.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
Эксперт назвал причины подорожания молока

При этом снижался и импорт. За восемь месяцев 2021 года он сократился на 20,7%, до 29,8 тыс. тонн, в том числе "сгущенки" с сахаром, формирующей основной объем импорта сгущенного молока и сливок, - на 7%, до 27,4 тыс. тонн.

Экспорт сгущенных молока и сливок за восемь месяцев сократился на 10,2%, до 8,6 тыс. т, в том числе "сгущенки" с сахаром, формирующей основной объем экспортируемых сгущенного молока и сливок, - на 18%, до 5,5 тыс. тонн.

По словам директора аналитического департамента Союзмолока Алексея Воронина, сказалось несколько факторов. Во-первых, сокращению производства сгущенки способствовало отсутствие прироста производства товарного молока при растущем спросе на молоко из смежных молочных категорий. Во-вторых, выросла себестоимость производства (а для производства сгущенки требуется достаточно большое количество молока). Немаловажную роль сыграла трансформация потребительских предпочтений в сторону ЗОЖ. А сгущенка, помимо высокого содержания сахара, характеризуется и высокой жирностью. Также на снижение потребление повлияло повышение цен на готовую продукцию выше уровня инфляции на фоне неуверенной динамики доходов населения в последние годы.

Фото: iStock
Кардиолог объяснила, какая еда сокращает жизнь быстрее сахара

"Кроме того, сгущенка активно используется в кондитерской отрасли, в общепите, которые все больше используют растительные жиры для удешевления конечной продукции", - добавляет Воронин.

Свою роль сыграли и карантинные мероприятия, в ходе которых сократился спрос на сгущенку со стороны общепита.

Экономика Товары и цены Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы
Мировые цены на еду в октябре достигли максимума с июля 2011 года
Названы регионы, где коммунальные услуги подорожают сильнее всего
Могут ли на кассе не принять непонравившиеся купюры