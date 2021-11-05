Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином

Венгерские ученые заявили, что выяснили причину, по которой собаки наклоняют голову набок, когда с ними разговаривают их хозяева. В отчете, результаты которого были опубликованы в журнале Animal Cognition, говорится о том, что эта "очаровательная привычка указывает на то, что собаки внимательно слушают вас"

Группа экспертов провела серию экспериментов с участием 40 собак, в которых их владельцы учили своих питомцев названиям новых игрушек. В частности, они проанализировали рефлексы в виде наклонов головы, когда хозяева просили своих питомцев принести определенную игрушку. Исследователи выяснили, что некоторые собаки, которые лучше запоминают названия игрушек, например, бордер-колли или лабрадор, больше наклоняют голову: так называемые "одаренные ученики" наклоняли головы в 43 процентах случаев во время выполнения задания. Это, по мнению исследователей из университета Этвош Лоранд в Будапеште, свидетельствует о том, что наклон головы помогает собакам запоминать и понимать информацию. "Наклон головы - это просто поведенческая привычка, которая указывает на то, что они внимательны и бдительны в ответ на ваш голос", - отмечает в отчете.

По оценке экспертов, исследование является первым экспериментом, показывающим, как такое поведение может быть связано с наличием у собаки "значимых и заметных слуховых стимулов". Скорее всего, отметили эксперты, движение головы указывает на то, что ваш питомец подбирает ассоциацию для визуального образа в его мозгу. По словам исследователей, причина, по которой собаки наклоняют голову в определенном направлении, требует дальнейшего изучения.