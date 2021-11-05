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Появился трейлер сериала о женской дружбе "Гарлем"

Новости
    05.11.2021, 17:30
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video

YouTube-канале Amazon Prime Video появился англоязычный трейлер первого сезона комедийного сериала "Гарлем" (Harlem). Премьера запланирована на 3 декабря.

Фото: kinopoisk.ru
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Стриминговый сервис продвигает его как "сериал от писательницы Трейси Оливер ("Улетные девочки")". Отметим, что она была также в команде сценаристов "Клуба первых жен". Сравнение "Гарлема" и "Секса в большом городе" неизбежно - четыре молодые, стильные и амбициозные подруги из Гарлема добиваются успеха в Нью-Йорке.

У всех разные профессии: профессор антропологии, создательница дейтинг-приложения, дизайнерша одежды, сожительствующая с актрисой.

Все они с трудом и смехом продираются через романтические отношения, отношения с родителями и карьерные перипетии.

В ролях: Шоникуа Шандай, Грейс Байерс, Джерри Джонсон, Миган Гуд.

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