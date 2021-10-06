Новости

Трейлер: студия The Asylum сняла свою "Дюну" 14:58
Умерла актриса Луиза Маттиоли, бывшая жена "Бонда" Роджера Мура 14:50
СМИ: Валерия Гаркалина перевели в реанимацию 14:36
Умер комик Шариф Умер 13:30
Умер актер и режиссер Хосе Мария Форн 12:49

Опубликован фрагмент из продолжения "Секса в большом городе"

Новости
    06.10.2021, 13:46
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: youtube.com/ HBO Max Фото: youtube.com/ HBO Max
Фото: youtube.com/ HBO Max

Американский видеосервис HBO Max показал фрагмент из предстоящего телешоу And Just Like That. Проект стал продолжением культового сериала "Секс в большом городе".

Фото: twitter.com/ GeorgeStark_
Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей" Уилли Гарсон

В опубликованном ролике героини предстают в привычном для себя месте - в центре Нью-Йорка, на Пятой авеню. А Сара Джессика Паркер сообщает, что премьера сериала состоится в декабре на канале HBO Max.

Как говорилось раньше, в шоу появятся только три героини из четверки - Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон). Ким Кэтролл, на протяжении многих лет исполнявшая роль эксцентричной Саманты, от съемок в продолжении отказалась. Вместо нее в сюжет введут двух новых подруг - афроамериканку и азиатку.

У ребута будет несколько сезонов. В первом планируется отснять 10 серий. По сюжету зрители увидят героинь спустя 20 лет после окончания сериала.

Новости

Сценарист "Бэтмена" экранизирует комикс Киану Ривза 12:40
Клодия в сериале-ремейке "Интервью с вампиром" станет темнокожей 11:55
Вышел новый тизер "Вечных" Marvel с Анджелиной Джоли 11:23
Вышел трейлер комедии о путешествии через пандемийную Америку 11:07
⧣ США
Фото: youtube.com/ A24
Вышел трейлер фильма "Красная ракета" о жизни бывшего порноактера 10:37
Гарфилд и Магуайр получат много экранного времени в "Нет пути домой" 09:56
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
HBO показала первый отрывок из сериала "Миротворец" Джеймса Ганна 05.10.2021
Видео: Ракета с Климом Шипенко и Юлией Пересильд стартовала с Байконура 05.10.2021
Видео, фото: Иван Охлобыстин выдал замуж дочь Евдокию 04.10.2021
⧣ сериалы
Фото: youtube.com/ Disney Plus
Вышел трейлер хоррор-антологии "За пределами" 05.10.2021
От рака умер актер Томас Норстрём 05.10.2021
Вышел первый трейлер "Дома Дракона" - приквела "Игры престолов" 05.10.2021