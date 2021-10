Опубликован фрагмент из продолжения "Секса в большом городе"

Американский видеосервис HBO Max показал фрагмент из предстоящего телешоу And Just Like That. Проект стал продолжением культового сериала "Секс в большом городе".

В опубликованном ролике героини предстают в привычном для себя месте - в центре Нью-Йорка, на Пятой авеню. А Сара Джессика Паркер сообщает, что премьера сериала состоится в декабре на канале HBO Max.

Как говорилось раньше, в шоу появятся только три героини из четверки - Кэрри (Сара Джессика Паркер), Шарлотта (Кристин Дэвис) и Миранда (Синтия Никсон). Ким Кэтролл, на протяжении многих лет исполнявшая роль эксцентричной Саманты, от съемок в продолжении отказалась. Вместо нее в сюжет введут двух новых подруг - афроамериканку и азиатку.

У ребута будет несколько сезонов. В первом планируется отснять 10 серий. По сюжету зрители увидят героинь спустя 20 лет после окончания сериала.