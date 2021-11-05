В Мадриде полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом прохожим

Сотрудники правоохранительных органов столицы Испании застрелили мужчину, который угрожал ножом прохожим. Об этом сообщила радиостанция Cope со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу днем возле одной из больниц Мадрида. Мужчина, который был вооружен кухонным ножом, начал угрожать прохожим. Прибывшие полицейские попытались успокоить нападавшего, но он ранил одного сотрудника правоохранительных органов. Им пришлось применить огнестрельное оружие. Нападавший скончался от полученных ранений.

Отмечается, что погибший являлся выходцем из Африки, который за последний год четыре раза нападал на представителей власти.