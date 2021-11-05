Правительство одобрило получение ИНН на портале госуслуг

Граждане России смогут получить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) на портале госуслуг в электронном виде. Соответствующее поправки в Налоговый кодекс одобрило правительство РФ. Об этом сообщается на сайте Кабмина в опубликованном списке решений по итогам заседания, которое прошло 3 ноября.
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"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что расширение списка услуг и сервисов, которые можно получить в электронном виде, значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур.