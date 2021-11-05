Правительство одобрило получение ИНН на портале госуслуг

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин отмечал, что расширение списка услуг и сервисов, которые можно получить в электронном виде, значительно облегчает и ускоряет решение многих формальных процедур.