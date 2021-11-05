Президент Украины подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанный с влиянием олигархов.

"Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Президент Украины добавил, что с сегодняшнего дня никто "не сможет покупать для себя политические привилегии".

Закон подразумевает создание на Украине реестра олигархов, в который будут включены лица по решению Совета национальной безопасности и обороны.