Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Москве

Годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже жилого дома на улице Михайлова в Москве. В тяжелом состоянии его госпитализировали в одну из городских больниц. Об этом сообщили в пресс-службе главного столичного следственного управления СК РФ.

В ведомстве отметили, что следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего. В частности, опрашиваются родители мальчика.

Известно, что ребенок на недолгое время остался без присмотра - в этот момент он и выпал из окна. Это произошло утром 5 ноября.