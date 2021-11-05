Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку в центре Москвы

Молодой мужчина на электросамокате на высокой скорости сбил 77-летнюю пенсионерку в центре Москвы, на Манежной площади. Это произошло на глазах сотрудников ОМОН главного управления Росгвардии по Москве, рассказали в пресс-службе ведомства.

"Инцидент произошел недалеко от памятника маршалу Жукову. Сбив пенсионерку, самокатчик поспешил скрыться. Сотрудники столичного ОМОН, ставшие очевидцами происшествия, оказали пострадавшей доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков", - сказано в сообщении.

Женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой, виновника случившегося разыскивает полиция, добавили в пресс-службе.