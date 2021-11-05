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05.11.2021 17:28
Рубрика: Происшествия

Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку в центре Москвы

Текст: Александр Мелешенко

Молодой мужчина на электросамокате на высокой скорости сбил 77-летнюю пенсионерку в центре Москвы, на Манежной площади. Это произошло на глазах сотрудников ОМОН главного управления Росгвардии по Москве, рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Getty Images
Большинство погибших в ДТП электросамокатчиков нарушили ПДД

"Инцидент произошел недалеко от памятника маршалу Жукову. Сбив пенсионерку, самокатчик поспешил скрыться. Сотрудники столичного ОМОН, ставшие очевидцами происшествия, оказали пострадавшей доврачебную помощь и вызвали бригаду медиков", - сказано в сообщении.

Женщину госпитализировали с переломом плеча и черепно-мозговой травмой, виновника случившегося разыскивает полиция, добавили в пресс-службе.

В регионах Происшествия ЧП Правительство Росгвардия Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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