В Гидрометцентре посоветовали готовиться к резкой смене погоды

Атлантический циклон принесет в центр европейской территории потепление и осадки.

Но потепление будет кратковременным. В пятницу в Москве плюс 11-13, дожди. А вот в субботу, 6 ноября, уже начнет проникать холодный воздух, и температура понизится до плюс 7-9 градусов, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Погода будет ветреная. В воскресенье, 7 ноября, ночью плюс 1-6 градусов, днём плюс 3-8. Прогнозируется дождь.

Новая неделя начнется с ещё большего понижения температуры. Ночью будет уже около нуля. Возможен мокрый снег. Днём плюс 3-8 градусов при южном ветре. 9 ноября в течение суток ноль - плюс 5 градусов. Временами осадки, не исключен и мокрый снег. Поэтому в Гидрометцентре советуют автомобилистам не откладывать смену резины на зимнюю.

В Иркутской области Забайкальском крае и Бурятии уже настоящая зима. Там метели, снежные заносы на дорогах и гололедица. Сильный снег 5 ноября ожидается на севере Красноярского края, метель - на севере Якутии.