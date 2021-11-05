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05.11.2021 19:05
Рубрика: Общество

В Москве опечатали магазины "Магнит" из-за нарушений антиковидных мер

Текст: Александр Мелешенко

Два супермаркета торговой сети "Магнит" в Северном административном округе Москвы 5 ноября были опечатаны из-за многочисленных нарушений мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

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Ведомство в нерабочие дни усилило контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий и, в частности, проверило два магазина на Зеленоградской и Петрозаводской улицах.

Специалисты зафиксировали в них многочисленные нарушения. К примеру, в магазинах не следили за тем, носят ли маски покупатели, также отсутствовал собственный запас средств защиты. Кроме того, в торговых залах не было рециркуляторов воздуха, не контролировалась периодичность уборки и дезинфекции. Выявлены и другие нарушения.

В результате возбуждены дела об административных правонарушениях и принято решение о временном запрете работы супермаркетов. Главные входы в них опечатаны. "Материалы дела подготовлены для передачи соответственно в Головинский и Коптевский районные суды Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности магазинов на срок до 90 суток", - рассказали в Роспотребнадзоре.

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