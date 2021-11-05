Наталья Сергунина: 8 ноября в Москве стартует прием заявок на гранты для создателей авторской анимации

Столичные анимационные студии получат поддержку правительства Москвы в виде грантов. Претендовать на них смогут компании - авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях. Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, прием заявок откроется 8 ноября и продлится до 10 декабря включительно.

"Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты - от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на эти цели выделено более 10 миллионов рублей", - сказала она.

Замммэра напомнила, что это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала 2021 года. В октябре были определены 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации. Им будет выделено около 84 миллионов рублей.

Сумма гранта создателям некоммерческой анимации будет зависеть от конкурса или фестиваля, в котором приняла участие компания. В утвержденный перечень вошли более 120 национальных и международных мероприятий индустрии кино и анимации по всему миру - от Аргентины до Японии. Они распределены по трем категориям (по уровню престижности). Еще один критерий определения размера гранта - полученная награда. Претендовать на выплату могут обладатели Гран-при, победители и номинанты конкурсов и фестивалей. Ознакомиться с процедурой подачи заявки можно на сайте.

"Этот грант - от самой идеи до механизма расчета его суммы - разработан в партнерстве с анимационными студиями. Они участвовали во всех наших совещаниях по поводу этой меры поддержки", - отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Полученные средства компания сможет потратить на оплату труда, продвижение продукции на национальном и мировом рынке, регистрационные взносы для участия в профильных фестивалях, привлечение художников и разработчиков анимационного продукта.

"Анимация в России за последние годы прошла серьезный путь от нескольких разрозненных компаний до самостоятельной индустрии. Предприятия в этом сегменте в 2021 году получили собственный ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности)", - добавил Алексей Фурсин.

Российская авторская анимация традиционно получает признание на международном уровне. Так, работа Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких" стала лауреатом известных национальных и международных конкурсов и фестивалей. Картина получила приз за лучший полнометражный анимационный фильм на португальском анимационном фестивале Cinanima 2020, удостоена Гран-при XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино, а также вошла в лонг-лист 93-й премии американской киноакадемии "Оскар".

Получить дополнительную информацию можно в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы по электронному адресу dpir-press@mos.ru.