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05.11.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

В новой Москве четверо неизвестных избили мужчину с ребенком

Текст: Александр Мелешенко

В новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с маленькими ребенком - видео инцидента оказалось в Сети. Судя по кадрам, четверо нападавших избили мужчину, несмотря на его крики о том, что они напугают ребенка - на вид ему 5-6 лет.

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Публикации о произошедшем в СМИ увидели в главном следственном управлении СК РФ по Москве - в пресс-службе ведомства рассказали, что начали доследственную проверку. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают всех участников инцидента.

Нападение произошло в районе Новые Ватутинки в крупном жилом комплексе. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), отметили в следственном ведомстве.

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