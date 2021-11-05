В новой Москве четверо неизвестных избили мужчину с ребенком

В новой Москве четверо неизвестных напали на мужчину с маленькими ребенком - видео инцидента оказалось в Сети. Судя по кадрам, четверо нападавших избили мужчину, несмотря на его крики о том, что они напугают ребенка - на вид ему 5-6 лет.

Публикации о произошедшем в СМИ увидели в главном следственном управлении СК РФ по Москве - в пресс-службе ведомства рассказали, что начали доследственную проверку. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают всех участников инцидента.

Нападение произошло в районе Новые Ватутинки в крупном жилом комплексе. По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство), отметили в следственном ведомстве.