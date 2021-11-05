Новости

Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13 01:47
В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины 01:24
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы 01:01
Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином 00:10
В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 04.11.2021
Собянин: Эффект нерабочих дней поймем в конце следующей недели 04.11.2021
Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера" 04.11.2021
Песков рассказал про давнее приглашение Лукашенко в Крым 04.11.2021
Российскому хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация за допинг 04.11.2021
Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка 04.11.2021
На столицу вновь обрушится сильный туман 04.11.2021
Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя 04.11.2021
Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете 04.11.2021
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета 04.11.2021
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка 04.11.2021
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве 04.11.2021
В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца 04.11.2021
Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса 04.11.2021
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым 04.11.2021
Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов 04.11.2021
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции 04.11.2021
Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией 04.11.2021
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства 04.11.2021
В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду 04.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 01:24
Рубрика: Происшествия

В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. На место происшествия выехал прокурор Денис Андреев. Там уже работает следственно-оперативная группа.

В Подмосковье на улице расстреляли прохожего

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Старбеево произошла стрельба. Один человек погиб, еще один - пострадал. "Введен план "Перехват", ведется розыск участников конфликта", - рассказали ТАСС в МВД по Московской области.

По данным ряда СМИ, инцидент произошел у кафе. Подозреваемые в совершении преступления скрылись на автомобиле Mercedes.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Москва Прокуратура Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы
Мировые цены на еду в октябре достигли максимума с июля 2011 года
Как мошенники обогащаются на популярном сериале "Игра в кальмара"
Видео: У наркобанды изъяли 370 килограммов запрещенных веществ