В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру. На место происшествия выехал прокурор Денис Андреев. Там уже работает следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне Старбеево произошла стрельба. Один человек погиб, еще один - пострадал. "Введен план "Перехват", ведется розыск участников конфликта", - рассказали ТАСС в МВД по Московской области.

По данным ряда СМИ, инцидент произошел у кафе. Подозреваемые в совершении преступления скрылись на автомобиле Mercedes.