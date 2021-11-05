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05.11.2021 19:14

В Воронеже ищут гревших ноги у Вечного огня

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи начали проверку публикации в соцсетях. Жительница жилого массива на севере города рассказала о компании молодых людей, использовавших Вечный огонь на воинском мемориале для обогрева.

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По словам девушки, она заметила мужчин, забравшихся на памятник защитникам Воронежа, вечером в четверг. Молодые люди грели у Вечного огня не только руки, но и ноги, а на просьбу отойти ответили оскорблением. Дама сфотографировала компанию и пообещала выложить снимок в Сети, на что ей пригрозили разбить телефон.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка ситуации, установлены и опрошены очевидцы, даны поручения оперативным службам об установлении личностей мужчин, проведены иные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в управлении СКР по региону.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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