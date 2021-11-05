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05.11.2021 12:10
Рубрика: Дороги

Завершен ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста

Текст: Ирина Огилько
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Лужнецкой эстакады и Лужнецкого метромоста, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
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На мосту заменили гидроизоляцию и обновили асфальтобетонное покрытие на Лужнецкой эстакаде и Лужнецком метромосту. "Работы были необходимы, так как резкие перепады температуры и интенсивное движение приводят к образованию колейности, которая может стать причиной дорожного происшествия", - сообщил Бирюков. Работы велись в круглосуточном режиме, что позволило завершить их в кратчайшие сроки. При этом движение автотранспорта полностью не перекрывалось, работы проходили на одной полосе проезжей части в каждом направлении.

Напомним, что содержанию мостов в столице уделяется особое внимание, их состояние постоянно контролируется. При этом за последние 10 лет каждый объект мостового хозяйства прошел различные виды ремонта. Это позволяет продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.