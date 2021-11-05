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05.11.2021 03:20
Рубрика: Власть

"Байкал" на Амуре

Текст: Александр Филимоненко
В конце декабря впервые поднимется в воздух легкий многоцелевой самолет "Байкал" ЛМС-901. Запуск в серийное производство новинки авиапрома запланирован на 2024 год, а собирать воздушное судно будут в Комсомольске-на-Амуре, объявили в минпроме Хабаровского края.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Место для завода определено неподалеку от цеха сборки самолетов Sukhoi Superjet 100. За счет расширения преференциальной зоны ТОР "Комсомольск" там будет создана площадка "Амур". Совместно с Минпромторгом, в реализации планов активно участвует Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Самолет "Байкал" получит гибридный двигатель в 2024 году

- Это не только новое производство по соседству с предприятиями группы КнААЗ - Комсомольского-на-Амуре авиазавода. Это совершенно новый технологический передел. Помимо корпусов агрегатной и окончательной сборки, центра технического обслуживания и ремонта, будет создан авиационный учебный центр профессиональной переподготовки пилотов, а также центр разработки беспилотных версий "Байкала" и легкомоторного самолета Т-500. Таким образом, возникнет цифровой авиакластер, - рассказал глава хабаровского минпрома Игорь Фомин.

Заказчиком строительства нового завода и инвестором выступает Уральский завод гражданской авиации - разработчик "Байкала". В проект планируется вложить до двух миллиардов рублей.

Насколько тесной будет интеграция будущего производства с КнААЗом, пока не ясно. Это до сих пор обсуждается, разные варианты рассматриваются, объяснили в министерстве промышленности. Все будет зависеть от цены комплектующих. Говорить о том, что поставщиками выступят корпорация "Иркут" и КнААЗ, по словам Игоря Фомина, пока преждевременно. Власти края надеются совместить три авиапроекта, чтобы получить максимальный экономический эффект и решать социальные проблемы города Юности.

Пока определен только земельный участок для будущего завода, но проект уже вошел в фазу активной реализации. Первой реперной точкой, по словам Игоря Фомина, будет конец декабря, когда станет ясно, что самолет полетел. Сейчас "Байкал" готовят к статическим испытаниям.

По оценке экспертов, программа замены самолетов Ан-2 на современный ЛМС-901 может занять до десяти лет.

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