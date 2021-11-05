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05.11.2021 06:17
Рубрика: Происшествия

Один человек пострадал при обрушении породы на руднике в Якутии

Текст: Александр Филимоненко

При обрушении породы на руднике в городе Мирный пострадал один человек, сообщила пресс-служба главка МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

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"По оперативным данным сегодня в 9:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том что, на руднике "Интернациональный" произошло обрушение породы на блоке №11. Погибших нет", - говорится в сообщении на странице главка в Instagram.

На место ЧП были направлены сотрудники филиала Якутского военизированного горноспасательного отряда МЧС России и 3-го пожарно-спасательного отряда. Всего задействовано 17 человек личного состава и три единицы техники.

Выяснилось, что в ходе горнопроходческих работ произошло локальное обрушение породы, в результате чего одному работнику придавило ноги. Горноспасатели подняли пострадавшего на поверхность и передали медикам.

"В превентивных мерах проводится вывод работников на поверхность. На данный момент производится обследование участка. Угрозы работникам и предпосылок к дальнейшему обрушению нет, газовая обстановка в норме", - уточнили в пресс-службе.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток Правительство МЧС ДФО Якутия

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