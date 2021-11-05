В ЕАО из-за отказа прививаться уволятся 27 работников скорой помощи

В селе Пашково Облученского района Еврейской автономной области (ЕАО) увольняются 12 сотрудников скорой помощи, которые вслед за 15 коллегами из города Облучье отказались от вакцинации от COVID-19, сообщили РИА Новости.

Главврач городской подстанции скорой помощи Владислав Коган объяснил, что его подчиненные не видят необходимости в прививке, потому что постоянно подрабатывают в "ковидном" госпитале, и никто из них еще не заболел.

Ранее депздрав ЕАО заявил, что жители района не останутся без неотложной помощи и опубликовал на своей странице в Instagram мнение Вячеслава Когана: "На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи", расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. По нормативам с этой загрузкой справятся две-три бригады. Сейчас на территории района задействованы пять бригад скорой помощи, дислоцированные, кроме самого Облучья, в селах Кульдур, Теплоозерск, Пашково и Биракан. Плюс бригады неотложной помощи, развернутые при лечебных учреждениях. Даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется".

По постановлению главного санитарного врача ЕАО, до 15 ноября 80 процентов сотрудников коллектива должны получить первую дозу вакцины от коронавируса, а до 15 декабря - вторую. При отказе от вакцинации без медотвода работодатель обязан отстранить человека от работы.

За все время пандемии в ЕАО было выявлено более 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 464 больных.