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Рубрика: Власть

В Приморье с 8 ноября расширят систему QR-кодов на магазины и бани

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

В Приморье решено расширить действие системы QR-кодов на новые отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.

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По предложению главного санитарного врача края Татьяны Детковской, с 8 ноября до особого распоряжения планируется дополнить перечень организаций, допуск в которые будет разрешен по QR-коду или справке о перенесенном заболевании. В список включат предприятия торговли непродовольственными товарами, а также сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны.

"Рост коронавирусной инфекции сохраняется на протяжении четырех недель, начиная с 4 октября. Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40 процентов", - отметила Детковская.

По ее словам, наибольший рост заболеваемости среди взрослого населения зафиксирован у граждан в возрасте 18-49 лет. Поэтому необходимо усилить противоэпидемические мероприятия.

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