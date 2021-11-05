В Приморье с 8 ноября расширят систему QR-кодов на магазины и бани

В Приморье решено расширить действие системы QR-кодов на новые отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.

По предложению главного санитарного врача края Татьяны Детковской, с 8 ноября до особого распоряжения планируется дополнить перечень организаций, допуск в которые будет разрешен по QR-коду или справке о перенесенном заболевании. В список включат предприятия торговли непродовольственными товарами, а также сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны.

"Рост коронавирусной инфекции сохраняется на протяжении четырех недель, начиная с 4 октября. Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40 процентов", - отметила Детковская.

По ее словам, наибольший рост заболеваемости среди взрослого населения зафиксирован у граждан в возрасте 18-49 лет. Поэтому необходимо усилить противоэпидемические мероприятия.