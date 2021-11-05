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05.11.2021 11:48
Рубрика: Происшествия

Жителя Ижевска осудили за ложное сообщение о минировании аэропорта

Текст: Оксана Ильина
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Ижевске вынесли приговор "телефонному террористу". 49-летний мужчина сообщил о минировании аэропорта. 30 марта 2021 года, находясь в нетрезвом состоянии, он позвонил из собственного дома на единый номер и заявил о готовящемся взрыве.

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Информацию сотрудники колл-центра сразу передали в полицию. На место возможного ЧП выехали сотрудники МВД, ОМОН, Росгвардии, спасатели и врачи.

Взрывного устройства при осмотре аэропорта не обнаружили, а вот звонившего нашли быстро. Ему предъявили обвинение по ст. 207 УК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, о готовящемся взрыве, совершённое из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры", пояснили в пресс-службе Первомайского районного суда Ижевска.

Ижевчанина наказали тремя годами лишения свободы условно. Признание вины и явка с повинной стали для суда смягчающими обстоятельствами. Приговор уже вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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