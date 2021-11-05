В Прикамье не будут продлевать режим нерабочих дней

С понедельника, 8 ноября, в Прикамье вновь открываются общепит, магазины, учреждения культуры и спорта. Об этом сообщили в администрации губернатора Пермского края.

Это решение власти приняли после того как стало известно об уменьшении нагрузки на ковидные стационары. Это снижение произошло из-за того, что в период нерабочих дней с 30 октября жители региона стали меньше контактировать друг с другом.

За последний месяц в Пермском крае сократилось количество больных коронавирусом, нуждающихся в госпитализации. При этом увеличился резерв свободного коечного фонда в ковидных больницах. Так, если на 4 октября он составлял 9,1 процента от развернутого числа коек, то на 5 ноября этот показатель достиг 26 процентов.

Также, начиная с 30 сентября по 5 ноября вакцинацию в регионе прошли более 200 тысяч жителей края.

Несмотря на отмену ряда ограничений, в Пермском крае продолжает действовать режим QR-кодов при посещении заведений общепита, розничной торговли, культуры, спорта, фитнес-центров и других организаций. А с 8 ноября впервые вводится фильтр безопасности в виде QR-кодов для сотрудников ряда организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.

Кроме того, в Прикамье продолжает действовать режим строгой самоизоляции для не иммунизированных жителей в возрасте 60 лет и старше.