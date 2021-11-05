В Удмуртии решили не продлевать режим "нерабочих" дней

В Удмуртии снова открываются торговые центры и кафе. Глава региона решил не продлевать в республике режим "нерабочих дней". Александр Бречалов пояснил ВКонтакте, что внести ряд изменений в существующие ограничения позволяют достаточно высокие темпы вакцинации.

С 8 ноября в республике возобновляется работа объектов розничной торговли, предприятий общественного питания (без ограничений по заполняемости), музеев и библиотек. Но посетителей без сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о медотводе от прививки, туда не пустят.

Детские сады, школы, техникумы и вузы с понедельника тоже начнут образовательный процесс в очном режиме, с соблюдением всех необходимых санитарных норм. При этом по-прежнему под запретом останется деятельность ярмарок в закрытых павильонах, кинотеатров, концертных залов, детских комнат и кафе, расположенных в ТРЦ и не имеющих отдельных входов. Их откроют с 15 ноября, при условии улучшения ситуации с заболеваемость коронавирусом, пояснил Бречалов.

Кроме того глава напомнил, что органы местного самоуправления вправе самостоятельно вводить ограничения на своих территориях по предложению оперативных штабов.

По данным правительства республики ежедневно в Удмуртии прививку от СOVID-19 ставят 9-10 тысяч человек. Первый компонент получила 551 тысяча. Для достижения коллективного иммунитета требуется вакцинировать около 925 тысяч жителей региона.