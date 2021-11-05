В Кузбассе задержаны мошенники, торговавшие поддельными сертификатами

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасского линейного управления МВД России пресекли торговлю электронными сертификатами о прохождении вакцинации против COVID-19.

Как сообщили "РГ" в пресс-центре МВД РФ, полицейские на транспорте организовали проверочную закупку на железнодорожном вокзале Кемерова. После передачи справки, подтверждающей наличие первой прививки вакциной "Спутник V" с занесением в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19, продавец - двадцатипятилетний мужчина - был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили установить, что фиктивной вакцинацией занимались 14 жителей Кемерова - работники сферы услуг. Половина из них якобы получила первый компонент вакцины, о чем свидетельствовали записи в Федеральном регистре вакцинированных. Еще семеро стали обладателями подложных электронных сертификатов о полной вакцинации. Мошенники организовали продажу поддельных документов о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Заведомо ложные сведения вносились в журнал профилактических прививок медицинского учреждения города Березовского Кемеровской области.

Дознаватели Кузбасского ЛУ МВД России возбудили уголовное дело по 14 эпизодам преступлений, предусмотренных частью первой статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас полицейские устанавливают всех причастных к мошенничеству, проводится доследственная проверка в отношении получателей фиктивных сертификатов.