В Новосибирске появились новые объекты культурного наследия

Три здания в Военном городке № 17 в Октябрьском районе Новосибирска признаны подлежащими особой охране государства - сохранению их облика и поддержанию в надлежащем техническом состоянии.

Как сообщила начальник областной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Елена Медведева, объекты Военного городка на улице Воинской изучали сотрудники Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области.

Специалисты представили в инспекцию положительные заключения для признания памятниками культурного наследия зданий двух корпусов столовой и склада-ледника, построенных в 1913 году. Они расположены между двумя батальонными казармами, ранее получившими статус памятников архитектуры регионального значения (объекты № 26 и № 27). Здание военного госпиталя № 425 Министерства обороны РФ, построенное в 1910-1913 годах, на основании акта государственной историко-культурной экспертизы предложено включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Приказы о постановке зданий на государственную охрану размещены на официальном сайте государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Статус объекта культурного наследия обязывает собственника здания поддерживать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, не допускать проведения работ, изменяющих облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, интерьер, не использовать объект в качестве склада, производственного помещения или лаборатории с неблагоприятным режимом.

Заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова отметила важность работы по установлению историко-культурной ценности объектов региона.