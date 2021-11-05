Нерабочие дни в КБР решили не продлевать после 7 ноября

Следующая неделя в Кабардино-Балкарии будет рабочей, а школьники выйдут с каникул, продлевать объявленные в России нерабочие дни в республике не станут. Как сообщил сегодня на "муниципальном часе" глава региона Казбек Коков, такое решение принято после анализа динамики заболеваемости COVID-19 в последние дни и динамики вакцинации от коронавируса.

- Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики, - сказал Казбек Коков

Каникулы у школьников Кабардино-Балкарии начались 23 октября, а с 8 ноября им предстоит выйти на учебу. В штатном режиме заработают организации, осуществляющие спортивную подготовку детей и подростков.

При этом, ряд ограничений, введенных раньше, продолжат действовать. Например, QR-коды и ПЦР-тесты нужно будет предъявлять при посещении кафе, ресторанов и других организаций общепита, учреждений культуры, гостиниц, бассейнов, канатных дорог и других объектов. Также продолжает действовать масочный режим, социальная дистанция и другие меры предосторожности.

Сейчас на территории Кабардино-Балкарии работают 83 пункта вакцинации, оба компонента ввели больше 148 тысяч человек, только первый - 214 тысяч. Казбек Коков поручил вести информационную работу с населением, чтобы увеличить темпы вакцинации в республике.