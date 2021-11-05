В ДТП в Калмыкии погибла журналистка из Дагестана с сыном

В Черноземельском районе Калмыкии произошло ДТП вечером 4 ноября. Как сообщает региональное МВД, на 44-м километре автодороги Яшкуль-Комсомольский столкнулись Камаз и Opel Meriva.

"В результате столкновения несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель, госпитализированная с травмами различной степени тяжести, скончалась в медицинском учреждении", - информирует МВД Калмыкии.

Как рассказали "РГ" близкие погибшей, жертвами ДТП стали дагестанский журналист Наталья Захарова и ее 10-летний сын. Наталья работала руководителем пресс-службы Дагестанского государственного университета, журналистом в республиканских СМИ. У нее осталась дочь.

"Страшная авария унесла жизни Натальи Захаровой и ее сына Никиты. Мои соболезнования родным и близким. Светлая память. Осталась одна Варя. Варя, безумно жаль. Мама многое вложила в тебя. Вырасти сильной, умной, успешной. Мы во всём готовы помочь", - написал на своей странице в Facebook дагестанский писатель и журналист Саид Ниналалов.