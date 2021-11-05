Домогаров и Чусова рассказали о спектакле, посвященном Марии Каллас

10 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии имени Д.Д. Шостаковича премьера - "Мария Каллас. Триумф и трагедия". Посвящение одной из величайших оперных певиц XX века (1923-1977). В музыкальном спектакле известного московского режиссера Нины Чусовой заняты народный артист России Александр Домогаров и солистка Мариинского театра Елена Стихина (сопрано). Музыкальное сопровождение - Молодежный камерный оркестр Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии под управлением Ярослава Забояркина. Прозвучат произведения Верди, Пуччини, Керубини, Беллини.

Корреспондент "РГ" расспросила режиссера и актеров о работе над спектаклем - фантазией на основе реальных событий.

"Личность очень интересная"

Марии Каллас посвящали фильмы, книги. Есть письма, воспоминания…Чем вы вдохновлялись, когда готовили спектакль?

Нина Чусова: Да, материала много, мы читали, смотрели, слушали - сохранились документальные интервью певицы. Нас так увлекла работа над этим спектаклем, а не увлечься невозможно: Мария Каллас - личность очень интересная, и какую линию ни возьми - все увлекает: и творческое, и личное, и мистическое. Вместе с драматургом нашего произведения (или коллажа) Лидией Соколовой мы, основываясь на фактах биографии певицы, на документальных свидетельствах, фантазировали, какая она - Каллас, что она для нас сегодня. Что мне, режиссеру, важно: человеку дается огромный дар, посильный или непосильный. Губит ли он личность или, наоборот, помогает, возвышает. Персонаж сложный, есть над чем подумать, порассуждать. У Марии был дар, и в то же время происходило саморазрушение. За все надо платить.

Не все знают историю жизни Каллас.

Нина Чусова: Для публики она прима, неземная дива с прекрасной творческой судьбой, недосягаемая, занявшая определенный пьедестал. Ангел, с удивительным голосом, которым восторгались. С другой стороны, женщина, так и не испытавшая счастья материнства. И большая любовь лишь краешком ее коснулась (вспомним трагедию Аристотеля Онассиса). Кто-то считал ее колдуньей, ведьмой, которая могла нанести проклятье за то, что ее бросил мужчина (беды сыпались на Онассиса одна за другой, смерти близких, он остался в полном одиночестве), и все ее гипнотические спектакли - не от Бога. И это так интересно, неоднозначно, хочется творить, сочинять.

У меня возникла идея соединить оперу, драму и художественный арт. Художники во время спектакля будут делать коллажи, видеоарт. Будет камерный оркестр Ярослава Забояркина. Будут звуковые шумы из современных ритмов. То есть это фантазия на тему реальных событий, наши предположения, что так могло быть, не документальный спектакль, хотя мы используем письма, воспоминания. Хочется показать многогранность нашего персонажа, как связаны трагическая человеческая судьба этой женщины и успешная творческая.

Нина Чусова. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Расскажите о занятых в спектакле актерах.

Нина Чусова: С Александром Домогаровым мы уже работали - выпустили в прошлом году спектакль "Ричард III" в Театре имени Моссовета. Намечаются еще проекты.

Мне удалось послушать в Мариинке Елену Стихину, она редкий гость в Петербурге (востребована на западных сценах). Меня покорила Елизавета в "Тангейзере" (дрезденская редакция, дирижировал Валерий Гергиев) в ее исполнении - это просто реальный ангел: столько души, лиризма, чистоты, что слезы льются. А с другой стороны, у Стихиной немало трагических ролей, где она жестока, убивает…Саломея, Тоска, Медея…Эти героини были в репертуаре Марии Каллас. Еще Лена обладает тонким чувством юмора, что говорит о драматическом таланте. И режиссеру это все, конечно, хочется использовать.

Елена Стихина, солистка Мариинского театра (сопрано)

Опера и драма

Сыграть Марию Каллас - это для оперной певицы настоящая мечта?

Елена Стихина: Я не играю Марию Каллас. У меня это и не получится. Это уникальный, легендарный человек, единственный в своем роде. Чтобы не возникало сравнений (было так на самом деле или не было?), я играю певицу Софию, которая вдохновлена творчеством Каллас, исполняет ее партии.

Мне поступило предложение участвовать в интересном проекте, в котором будут перекликаться опера и драматическое искусство. Назовем это музыкальным спектаклем. Интересно войти в новый для себя жанр. Вообще все новое всегда увлекательно, хочется попробовать, почему нет?

Елена Стихина. Фото: Предоставлено организаторами спектакля "Мария Каллас. Триумф и трагедия"

Какие партии предстоит исполнить вам здесь?

Елена Стихина: Мой репертуар перекликается с репертуаром Марии Каллас, поэтому не сложно было выбрать произведения для исполнения: арии из "Аиды", "Тоски", "Манон Леско", "Медеи", "Травиаты", "Мадам Баттерфляй" и другие.

Александр Домогаров, народный артист России

Рядом с гением

Расскажите о роли Звукорежиссера, которую вам предложили сыграть в Петербурге.

Александр Домогаров: Предложение несколько удивило меня. Но все-таки роль Звукорежиссера - это все равно театр. Придуманный образ, который может быть вхож к персонажу Марии Каллас. Сказитель, который в основном зачитывает то, что заложено в этой придуманной пьесе. Никакой смысловой нагрузки этот человек не несет, кроме того, как - и это основная тема, на мой взгляд, - "я ничего не делаю, я только пытаюсь сохранить для потомков ваш божественный голос", что было самым главным для Каллас.

То есть там нет красивой или трагической истории любви?

Александр Домогаров: Нет. Этот человек, рассказывая о судьбе Марии Каллас, примеряет на себя ее жизненные коллизии. Задается вопросом: а вообще человеку обычному это под стать, нужна такая любовь, такое горение человека рядом? Каким же надо быть, чтобы находиться рядом с гением, женщиной такого полета, такой судьбы, предназначения? Вопрос, вопрос, вопрос… И некие драматические связки, чтобы помочь Елене перейти из образа в образ: начинается тема Нормы, потом Тоски, Кармен… Я читаю письма, воспоминания, такое связующее звено.

Вспомнилось, как отреагировал Олег Борисов, когда вдова Олега Даля предложила ему записать на телевидении дневники ее мужа. "Я был несколько ошарашен ее предложением, - написал он в своем дневнике. - Могу ли я взять на себя ответственность произнести вслух сокровенные мысли гения? Почему я? И имею ли вообще право?" То есть Борисов, сам настоящий гений, задается такими вопросами!

А на мне сейчас лежит ответственность - зачитать письма Каллас, не отправленные Онассису. Конечно, это будут небольшие выдержки. Но там столько боли, трагедии женщины, уже достигнувшей мирового признания. Но ничто человеческое нам не чуждо. Так же больно, если не еще больнее, страшнее, сильнее. Почему Каллас отказалась петь, ушла после первого акта оперы "Норма" в Риме, на которой присутствовал президент Италии и все римское высшее общество - есть такой факт. Она пыталась объяснить людям, что больна и если будет продолжать петь, то потеряет в жизни все: голос, профессию. "Я не Бог, а живой человек". Но ее не слышали. Критики и поклонники растоптали своего кумира. Чем выше ты взлетаешь, тем беспощаднее к тебе поклонники, они требуют одного - Бога. Об этом когда-то хорошо сказал великий английский актер-трагик Генри Ирвинг: "Публика жестока. Она носит тебя на руках, но не дай тебе бог оступиться - этого не простят". Это самое жестокое, что может быть в славе.