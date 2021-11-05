Петербургские школьники с 8 ноября вернутся за парты

Петербургские школы с понедельника 8 ноября вернутся в работе в обычном режиме, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. По ее словам, школа остается "самым безопасным и надежным местом".

Вице-губернатор напомнила, что в прошлом году вторая четверть оказалась самой сложной для педагогов, учеников и их родителей. Наладить образовательный процесс в условиях пандемии было непросто.

Учителям приходилось нести двойную и даже тройную нагрузку, заменяя заболевших коллег. Директора школ ежедневно отслеживали ситуацию и, если возникала вспышка заболеваемости, оперативно отправляли классы на карантин. Большинство не просто уходили домой, а занимались дистанционно. На пике заболеваемости таких удаленных классов было больше 570. Впрочем, число не кажется большим, если учесть, что всего в школах Санкт-Петербурга насчитывается 20 тысяч классов.

Школы научились работать в смешанном формате. Для этого город мобилизовал команду педагогов из 300 человек, они записали мини-уроки по программе с 5 по 11 класс. А Педуниверситет имени Герцена запустил "продленку на удаленке" - студенты в онлайн-режиме помогали школьникам справляться с домашними заданиями. В общей сложности смешанным форматом воспользовались около 25 тысяч петербургских учеников.

По словам Ирины Потехиной, педагоги и родители школьников и сейчас могут, исходя из эпидситуации, выбирать подходящий формат обучения. Кстати, больше 80 процентов петербургских учителей вакцинированы или имеют антитела после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией.