В Ленинградской области не будут продлевать нерабочие дни. 8 ноября регион вернется к обычной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Вице-губернатор по социальным вопросам Николай Емельянов заверил, что ситуация в регионе "полностью контролируемая". Создан запас средств индивидуальной защиты и медикаментов, обеспечиваются стабильные поставки кислорода, в ковидных больницах поддерживается резерв коечного фонда. Что касается заведений системы образования, то нынешний двухнедельных перерыв достаточен для того, чтобы прервать цепочку заболеваний.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов в свою очередь отметил, что с 8 ноября в Ленинградской области возобновят работу торговые центры, деятельность которых была приостановлена.