В Новгородской области показали финский проект по Достоевскому

В Новгородской области начался XXV Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского, в котором участвуют спектакли по произведениям русского классика. Открылся в Великом Новгороде и Старой Руссе одновременно. Организовали телемост. А спектакль из Старой Руссы все желающие могли смотреть и в прямой трансляции - в соцсетях. Постановку также смотрели на экранах кинотеатров зрители городов и поселков области.

Санкт-Петербургский Театр балета Бориса Эйфмана дважды сыграл спектакль "По ту сторону греха" по роману "Братья Карамазовы" - на сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского. Это психодрама, пластическое прочтение великого произведения русской литературы выдающимся хореографом.

А в Старой Руссе фестиваль открыл финско-российский проект - sadsongskomplex:fi (Хельсинки). В Музее романа "Братья Карамазовы" также дважды сыграли "Грустные песни из сердца Европы" по пьесе известного современного финского драматурга и театрального режиссера Кристиана Смедса, построенной на аллюзиях романа "Преступление и наказание". Это моноспектакль актрисы Виктории Нарховой (Москва), режиссер - Яри Юутинен (Хельсинки).

Корреспондент "РГ" посмотрела эту постановку и поговорила с ее создателями.

О чем спектакль

Это история любви Сони Мармеладовой к Родиону Раскольникову, увиденная как универсальный общеевропейский сюжет. Европа представляется континентом, где удача и счастье не доступны молодым людям, а потому они вынуждены совершать отчаянные и губительные для себя поступки. Спектакль показывает, что красота и свет не исчезают в людях даже в самые мрачные времена, что любовь все еще может случиться, несмотря ни на что.

Всего 11 песен. Песнь первая, без названия.

- Я проститутка, путана, курва, падшая женщина, несчастная, - так начинается спектакль. Песнь вторая - "Отец" (пьяный Мармеладов). Далее - "Дети", "Мачеха", "Новая жизнь": "Прошло много лет, я оставила профессию, мне стало лучше. В моей жизни появился новый человек". "Вздор, Соня! Зачем он пришел мучить тебя?" Раскольников: "Кто я? Уличный поэт и друг всех нуждающихся".

Песнь десятая - "Отрицание". "Это был не я… Я не пойду в тюрьму никогда". Песнь последняя - "Примирение".

Кто виноват?

Как, где произошла ваша встреча с финским режиссером Яри Юутиненом?

Виктория Нархова: В Великом Новгороде. Я окончила Воронежский институт искусств (курс Михаила Бычкова) и в 2018 году начала работать в Новгородском театре драмы. Там и сыграла роль Полины в спектакле Юутинена "Игрок/ Der Spieler". Это был мой первый спектакль, дебют.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля Ф.М. Достоевского

И вот снова встреча с Достоевским.

Виктория Нархова: Была еще одна: в институте я играла Катерину Верховцеву в "Братьях Карамазовых" - в самостоятельном отрывке. А вот про Соню Мармеладову даже не думала. Когда режиссер предложил мне эту работу, я сначала хотела отказаться, терзали сомнения: не смогу это сделать. Например, сыграть мужские роли (Мармеладова, Раскольникова). А жанр какой сложный - моноспектакль! Я еще не была готова к нему. Но люблю сложности, мне нравится экспериментировать.

Сейчас я люблю этот спектакль. Он вне времени, темы, которые поднимает, были актуальны всегда, они отзываются во мне и отзываются, я думаю, в каждом зрителе. Это важно. Несмотря на то что это моноспектакль, у меня всегда есть ощущение диалога со зрительным залом.

Где репетировали?

Виктория Нархова: Я переехала в Петербург, сначала мы репетировали в зуме. А весной Яри приехал в Петербург.

Йоэл Героник, продюсер проекта независимой театральной группы sadsongskomplex:fi :

- В 2015 году Яри Юутинен поставил "Грустные песни из сердца Европы" на финском языке, а в 2021 -м осуществил постановку на русском, с русской актрисой. Это его давняя мечта. Премьера состоялась в сентябре в Москве на сцене Государственного музея Владимира Высоцкого. Спектакль сыграли еще и в Петербурге - в Музее Достоевского.

Моя трактовка материала: два молодых, несчастных человека доведены безденежьем, нищетой до отчаяния, стали проституткой и убийцей. Никто не поможет им: родственники, друзья, семья, государство. Как выйти из этого? Выхода практически нет. Много крови и мало любви. И это очень интересно. Может, это скандинавский взгляд: защитить людей должно государство. Это долгий разговор…

Мы играем спектакль в Москве. Моя задача - показать этот проект и на других площадках, в разных регионах. Ищем партнеров в российских театрах, чтобы осуществить совместные проекты и таким образом развивать российско - финляндские культурные связи. Это главное - межкультурные коммуникации ведут к плодотворным результатам. Мы очень благодарны драматическому театру Великого Новгорода, который систематически приглашает к сотрудничеству финских театральных деятелей.

Тем временем

На сцене Новгородского академического театра драмы им. Ф.М. Достоевского показали "передвижной" спектакль "Преступление и наказание" финского режиссера Йоханны Фройндлих, впервые - на русском языке.